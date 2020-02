Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Graffiti-Sprayer unterwegs- Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochabend (5.2.) von 17.00 Uhr bis 22.30 Uhr wurden mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Langenbergstraße durch Graffiti beschädigt. Bei dem Graffiti handelt es sich um einen durchgezogenen langen schwarzen Strich, der an einem weißen Audi, einen weißen Seat, einem weißen Mercedes und auch an einem schwarzen VW Polo gesprüht wurden. Der oder die Täter entfernten sich anschließend aus dem Tatortbereich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Langenbergstraße aufgefallen sind oder die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

