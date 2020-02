Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 78-Jährige wird Opfer von Trickdieben- Täterinnen benutzen "Zetteltrick"

Bünde (ots)

(sls) An der Bültestraße waren am Dienstagmittag (4.2.) gegen 12.00 Uhr zwei Trickdiebinnen unterwegs. Eine unbekannte weibliche Person klingelte bei einer 78-Jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Sie verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch und bat um einen Zettel, um sich etwas notieren zu können. In der Zwischenzeit betrat eine weitere weibliche Person die Wohnung. Die Geschädigte wurde so lange in ein Gespräch verwickelt, so dass die zweite Täterin die Wohnung durchsuchen konnte. Die 78-Jährige bemerkte jedoch, dass es sich möglicher Weise um Trickdiebinnen handeln könnte, und verwies die beiden Frauen aus der Wohnung. Anschließend stellte sie jedoch fest, dass aus der Küche etwas Bargeld und ein Sparbuch entwendet wurde. Die Täterinnen können durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Eine Frau war ca. 50 Jahre alt und ca. 160cm groß. Sie trug eine schwarze Stoffhose, dunkelblauen Mantel und eine Mütze. Zur zweiten Frau kann gesagt werden, dass diese 170cm groß ist und schwarze Bekleidung trug. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den beiden Diebinnen und bittet Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich bei der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor: Lassen Sie nie Fremde in die Wohnung, wenn Sie allein zu Hause sind, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Schreien Sie laut, wenn Sie sich bedroht fühlen, Betrüger mögen kein Aufsehen. Holen Sie im ersten Angriff notfalls Nachbarn zu Hilfe. Rufen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

