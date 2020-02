Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter wird durch Bewohner angeschrien

Herford (ots)

sls) Am Dienstagmorgen (4.2.) gegen 09.20 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses verdächtigte Geräusche im Obergeschoss. Als sie den Geräuschen nachging, entdeckte sie plötzlich eine ihr unbekannte männliche Person in ihrem Ankleidezimmer. Dieser versuchte sich scheinbar neben einem Schrank zu verstecken. Die Geschädigte schrie die Person geistesgegenwärtig lauthals an, so dass dieser zunächst ins Erdgeschoss und dann aus dem Haus flüchtete. Auf der Flucht konnte der Täter keine Gegenstände mitnehmen. Wie der Täter in das Haus gelang, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der flüchtige Täter wird durch die Geschädigte mit 20-30 Jahre alt und 170cm groß beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Hose, einen grauen Kapuzenpullover und auffällig gelb gestreifte Schuhe. Er war vermutlich südeuropäischer Herkunft. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zur flüchtenden Person machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

