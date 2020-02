Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtasche aus Sprinter entwendet- Seitenscheibe eingeschlagen

Bünde (ots)

(sls) Auf dem Parkplatz eines Casinos am Autohof in Bünde kam es in der Nacht zu Montag (3.2) in der Zeit von 22.00 Uhr bis 04.00 Uhr morgens zum Diebstahl einer Handtasche. Der Fahrzeugführer eines Sprinters hatte das Fahrzeug um 22.00 Uhr in Richtung A30 geparkt. Auf der Rücksitzbank befand sich eine Handtasche einer 52-jährigen Geschädigten unter einer Decke gelegt. Bei Rückkehr gegen 04.00 Uhr stellten die Geschädigten eine eingeschlagene Seitenscheibe auf der Beifahrerseite fest. Die Handtasche wurde aus dem Innenraum entwendet. In der Handtasche befanden sich diverse persönliche Dokumente. Die Tasche konnte in der Tatortnähe, jedoch ohne Inhalt, aufgefunden werden. Der Parkplatz wird auch in der Nacht stark frequentiert, so dass die Polizei auf Zeugen hofft, denen zur Tatzeit im Bereich des Casions verdächtige Personen aufgefallen sind oder Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

