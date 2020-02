Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl in der Innenstadt- Zwei Täter festgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (1.2) konnten in der Innenstadt zwei Personen festgenommen werden, die in Verdacht stehen, mehrere Ladendiebstähle gemeinschaftlich begangen zu haben. Durch einen Ladendetektiv wurden gegen 16.25 Uhr zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie in einem Bekleidungsgeschäft am Gehrenberg Bekleidungsstücke entwenden wollten. Als sie den Detektiv entdeckten, verließen sie das Geschäft zunächst ohne die Bekleidung. Da jedoch der dringende Tatverdacht bestand, dass die Täter weitere Straftaten begangen haben, wurden der 30-Jährige und 38-Jährige aus Georgien durch Polizeibeamte im Innenstadtbereich kontrolliert. Bei der Überprüfung beider polizeibekannten Personen wurde in der Bekleidung weiteres Diebesgut aus einer Parfümerie festgestellt. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen. Eine richterliche Vorführung am Sonntag ergab, dass für den 38-jährigen Beschuldigten Untersuchungshaft angeordnet wurde. Der zweite 30-jährige Tatverdächtige wurde in Hauptverhandlungshaft für eine zeitnahe Gerichtsverhandlung genommen. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

