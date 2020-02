Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckereifiliale

Hiddenhausen (ots)

(hd) In der Nacht von Freitag (31.01.2020) auf Samstag (01.02.2020) drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Bünder Straße in Hiddenhausen ein. Dazu beschädigten sie zunächst ein Fenstergitter und hebelten anschließend einen dahinterliegenden Fensterflügel auf. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell