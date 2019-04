Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Blauer Lack und Spuren sichergestellt

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Montag (8.4.), in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 14:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Unfall an der Falkendieker Straße. Der Fahrer eines blauen PKW entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Die 59-jährige Geschädigte aus Löhne hatte ihren schwarzen VW Beetle in einer Parkbucht in Richtung Löhner Straße abgestellt. Als sie einige Stunden später zu ihrem Wagen zurückkehrte, war dieser am Seitenspiegel und der Seite beschädigt. Auf dem Autodach lagen Teile des abgefahrenen Seitenspiegels. Die eingesetzten Beamten konnten blaue Lackanhaftungen sowie Fingerabdrücke sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 mit der Direktion Verkehr in Verbindung zu setzen.

