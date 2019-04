Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bahnhofskiosk - Täter kamen übers Oberlicht

Herford (ots)

(kup) In der Nacht von Sonntag (7.4.) auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk am Herforder Bahnhof ein. Um in das Innere des Landelokals zu gelangen, brachen sie ein Oberlicht auf. Dort angekommen, entwendeten sie Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flohen sie auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren. Die eingesetzten Beamten sicherten verschiedene Spuren. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell