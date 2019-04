Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Information - Umzug der Wache Herford wieder an Hansastraße - bitte kreisweit veröffentlichen

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(um) Am Montag der kommenden Woche (08.04.) zieht die Wache Herford wieder in das Dienstgebäude an der Hansastraße um. Die Bauphase ist damit bis auf wenige Kleinigkeiten abgeschlossen und die erforderliche Technik bereits eingerichtet. Die Beamten werden dann die Räume in dem Dienstgebäude an der Elverdisser Straße verlassen und im Laufe des Tages die Wachgeschäfte in Zukunft wieder von der Hansastraße aus ermöglichen. Die Bürger können dann, wie vor dem Baubeginn gewohnt, wieder 24h Stunden die Beamtinnen und Beamten des Wachdienstes in der Hansastr. 54 antreffen. Das Dienstgebäude an der Elverdisser Straße ist infolgedessen nur zu den Bürodienstzeiten von 08:00 bis 16:00 Uhr besetzt. In dringenden Fällen ist die Polizei immer über den Notruf 110 zu erreichen. Zusätzlich befindet sich an dem Dienstgebäude an der Elverdisser Straße eine Gegensprechanlage, mit der die Polizei Herford ebenfalls 24h erreicht werden kann.

