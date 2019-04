Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandermittlungen Lübbertor - Einsatzkräfte bergen weiblichen Leichnam in Brandwohnung

Herford (ots)

(um)Nach der Übergabe des Brandortes an die Polizei gelang es im Verlauf des heutigen Tages gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehr einen Teil der obersten Etage unter Sicherungsvorkehrungen näher zu betrachten. Die ersten Brandermittlungen am späten Vormittag mussten zunächst abgebrochen werden, da die Hauptbrandwohnung erheblich beschädigt war. Erst nachdem die Einsatzkräfte spurenschonend den Schutt, den das Feuer hinterlassen hatte, wegräumten, war ein Zugang zu einem Teilbereich möglich. Die Brandermittlungen ergaben am späten Abend dann den Fund eines weiblichen Leichnams unter den Trümmern. Zuvor waren erhebliche Mengen inklusive dem Brandschutt und Teilen des abgetragenen Daches in mehreren Mulden durch die Einsatzkräfte aus dem obersten Stockwerk aufwändig heraus gearbeitet worden. Die Brandstelle bleibt weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden am morgigen Tag fortgeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell