POL-MS: "Bergab mit Rückenwind" - mit 75 km/h statt mit erlaubten 45 km/h unterwegs

Münster (ots) - "Bergab mit Rückenwind" war am Donnerstagmorgen (05.07.18) gegen 08:45 Uhr die Ausrede dafür, dass ein Rollerfahrer mit 75 km/h auf der Steinfurter Straße unterwegs war. Ein Motorradpolizist stoppte den Mann auf seinem Zweirad, das eigentlich nur eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h zugelassen war. Weit und breit war kein Berg zu sehen und auch der Rückenwind fehlte in der Stärke, die ihn auf 75 km/h hätte bringen können. Im weiteren Gespräch gab der Mann zu, dass weder Berg noch Wind der Grund für die hohe Geschwindigkeit waren, sondern eine Manipulation am Roller. Den 25-jährigen Fahrer aus Münster erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell