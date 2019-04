Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Angeschlossenes hochwertiges E-Bike entwendet

Bünde (ots)

(kup) Am Freitag (5.4.), in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Kalkhoff an der Brunnenallee. Die 54-jährige Besitzerin hatte ihr schwarzes Include i8FL am späten Abend vor ihrem Haus am Zaun mit zwei Schlössern angeschlossen. Als ihr Sohn einige Stunden später das Haus verließ, stellte er fest, dass es gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell