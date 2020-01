Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erneuter Steinwurf auf Regionalexpress - Zeugenaufruf

Burg (ots)

Am Mittwochabend, den 29. Januar 2020 bewarfen um 22:24 Uhr bisher unbekannte Täter aus dem Bereich der Skaterbahn in Burg einen Regionalexpress mit Steinen. Hierbei wurde eine Seitenscheibe des Zuges getroffen, die in sich splitterte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Zug konnte seine Fahrt noch bis Berlin fortsetzen und wurde dann aus dem Verkehr genommen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Leider ist dies im Jahr 2020 schon der zweite bekanntgewordene derartige Vorfall in diesem Bereich. Bereits am 16. Januar 2020 kam es um 18.23 Uhr ebenfalls nach Ausfahrt des Zuges am Bahnhof Burg in Richtung Genthin zu einem Bewurf mit einem unbekannten Gegenstand. Auch hier wurde eine Scheibe beschädigt und zersplitterte komplett.

Da es sich hierbei um die schwerwiegende Straftat des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr handelt, sucht die Bundespolizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen können. Wer hat zur oben genannten Zeit Personen in Tatortnähe gesehen, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

