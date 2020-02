Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Transporter kommt von der Fahrbahn ab- Fahrzeugführer verletzt

Rödinghausen (ots)

(sls) Am Montagmorgen (3.2) gegen 08.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße bei dem der Fahrer eines Sprinters verletzt wurde. Ein 19-jähriger Bünder befuhr mit seinem VW Transporter die BAB 30 in Richtung Bad Oeynahausen und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Bruchmühlen. In der Abfahrt bog der 19 Jährige nach rechts auf die Osnabrücker Straße ab, um in Richtung Bruchmühlen weiterzufahren. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dann kurz nach dem Abbiegevorgang mit seinem Sprinter nach links von der Fahrbahn der Osnabrücker Straße ab und rutschte die dortige Böschung hinab. Das Fahrzeug wurde durch eine Baumreihe gebremst. Der Fahrer konnte selbständig den Sprinter verlassen, wurde durch am Unfallort eintreffende Ersthelfer betreut. Anschließend wurde er zur ärztlichen Behandlung von Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Durch den Aufprall in der Böschung wurde ein Baum entwurzelt, der auf das Fahrzeug fiel. Mit Hilfe der Feuerwehr Röddinghausen konnte der Sprinter geborgen und abgeschleppt werden. Die Osnabrücker Straße musste für die Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Herford.

