Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Versuchter Einbruch-Diebstahl

Hildesheim (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Sarstedt (kop) Am 07.12.2019, zwischen 06:00 und 08:00 Uhr, versuchte man, in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Bahn" einzubrechen. Der unbekannte Täter schlug die äußere Verglasung eines Fensters ein. Die innere Verglasung wurde nicht zerstört. Darüber hinaus misslang es, dieses und ein weiteres Fenster aufzuhebeln.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge (auch vor der Tatausführung) festgestellt haben, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnr. 05066/9850, Kontakt aufzunehmen.

