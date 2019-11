Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kupferkabel aus Stromkästen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Erst brachen sie Stromkästen auf, dann stahlen sie daraus Kupferkabel: So sind bislang unbekannte Täter in der Nacht in der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 08.00 Uhr auf einer Baustelle an der Voigtshofer Allee vorgegangen.

Einen Stromkasten brachen sie komplett auf, den zweiten manipulierten sie so, dass sie das Schloss heraus nehmen konnten. Aus beiden Kästen stahlen sie jeweils 25m Stromkabel. Dann flüchteten sie unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Polizei Mönchengladbach

