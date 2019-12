Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: E-Bike und Fahrrad entwendet

Hildesheim (ots)

Diebstahl mehrerer Fahrräder am Sarstedter Bahnhof

Sarstedt (kop)

Am Abend des 07.12.2019, gegen 20:00 Uhr, schloss ein achtzehnjähriger Sarstedter sein Pedelec am Fahrrädständer vor dem Sarstedter Bahnhof ab.Sein sechzehnjähriger Bruder stellte dort sein Mountainbike ab und sicherte dieses ebenfalls mit einem Fahrradschloss. Als sie gegen Mitternacht am Bahnhof zurückkehrten, stellten sie das Fehlen des E-Bikes bzw. des Fahrrades fest. Die durchtrennten Schlösser wurden von dem unbekannten Täter vor Ort zurückgelassen. Das Pedelec der Marke Zündapp ist blau-orange. Das Mountainbike hat einen gelb-schwarzen Rahmen. Der Wert beider Fahrzeuge wird auf 2000 Euro geschätzt.

Des Weiteren fanden die Beamten zwei weitere durchtrennte Fahrradschlösser vor. Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Fahrrad-Diebstähle angezeigt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen am Fahrradständer bemerkt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 zu melden.

