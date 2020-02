Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Motorrollern- Täter in Herford unterwegs

Herford (ots)

(sls) Im Tatzeitraum vom Montagabend (3.2.) um 18.00 Uhr bis zum Dienstagmorgen kam es an verschiedenen Tatorten in Herford zum Diebstahl von motorisierten Zweirädern. Am Ortsieker Weg hatten es die Täter auf eine weiße Keeway mit dem Kennzeichen 841 UTY abgesehen. Der Motorradroller stand im Hof eines Mehrfamilienhauses und wurde von dort mitgenommen. Ein weiteres Mofa stand geparkt vor einem Haus an der Gneisenaustraße. Von dort entwendeten die Täter eine verschlossene schwarze Aprilia Ciao mit dem Versicherungskennzeichen 887 JAV. Vom Lübberlindenweg wurde im Tatzeitraum ein Kleinkraftrad der Marke Rex-A gestohlen. Der Roller mit den Kennzeichen 186 LZZ stand verschlossen auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge machen kann, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

