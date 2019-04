POL-HL: HL_St. Lorenz / Irgendwann geht es einmal schief...

Polizeidirektion Lübeck

Eigentlich ein kleiner Parkplatzunfall, nichts Besonderes für die Polizei. Dann schauten die Beamten sich die vorgewiesenen Papiere einmal deutlicher an....

Am Mittwochnachmittag (17.04.2019) kam es in der Straße "Bei der Lohmühle" in Lübeck gegen 15.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes. Die Polizei hätte in einem derartigen Fall normalerweise lediglich den Personalienaustausch der unfallbeteiligten Fahrzeugführer gewährleistet.

Im vorliegenden Fall wurden die Beamten der Funkwagenbesatzung vom 2. Polizeirevier jedoch misstrauisch. Die von dem 33-jährigen Unfallverursacher vorgewiesenen Papiere wollten nicht so recht zu dem Fahrzeugführer passen.

Eine gründliche Überprüfung der Person hat für den Lübecker jetzt umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zur Folge. Es stellte sich heraus, dass sich der 33-jährige mit den Ausweispapieren einer anderen Person auszuweisen versucht hatte und dass er selber keine Fahrerlaubnis besitzt.

Auf den Fahrzeugführer des Ford Fiesta kommen daher Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren, wegen Unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges und wegen falscher Namensangabe zu.

Die Ermittlungen werden auf dem 2. Polizeirevier Lübeck geführt.

