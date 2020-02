Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfälle- Verursacher gesucht

Herford (ots)

(sls) Am Dienstag (4.2.) kam es in Herford gleich zu drei Verkehrsunfallfluchten in der Zeit von 05.00 Uhr morgens bis um 16.30 Uhr am Nachmittag. Auf einem Mitarbeiterparkplatz des BVO-Geländes an der Goebenstraße wurde ein geparkter silberner Toyota an der hinteren linken Fahrzeugseite durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ebenso flüchtig sind die Unfallverursacher von zwei Parkplatzunfällen auf dem Parkplatz eines Marktes Am Janup. Dort stand seit 13.20 Uhr in einer Parklücke abgestellt ein schwarzer Toyota. Als der Benutzer sein Auto nach Rückkehr genauer in Augenschein nahm, bemerkte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr wurde auf demselben Parkplatz ein weißer BMW auf der Beifahrerseite am hinteren Kotflügel beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher. In allen drei Unfallfluchten bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann weitere Angaben zu den Unfallverursachern machen. Setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

