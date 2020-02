Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Ampelanlage- Fahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (4.2.) gegen 08.55 Uhr verursachte ein 20-jähriger Bünder einen Unfall an der Wasserbreite. Der Bünder befuhr mit seinem VW Polo die Wasserbreite aus Richtung Lübbecker Straße kommend in Richtung Blankener Straße. In Höhe der Zufahrt zum ZOB kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den dortigen Ampelmasten. Der Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und begibt sich in ärztliche Behandlung. Die Feuerwehr Bünde musste vor Ort unterstützen, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten abzustreuen. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 3.500 Euro angegeben.

