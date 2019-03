Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Erkelenz-Gerderath (ots)

Indem sie die hintere Seitenscheibe eines parkenden Pkw einschlugen, drangen unbekannte Täter in den Innenraum ein und entwendeten daraus eine Reisetasche mit Uhren, einen Rasierapparat und weitere persönliche Gegenstände. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (21. März), gegen 11.30 Uhr auf der Straße An der Wolfskaul.

