POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Audi A 8 landet in Leitplanke 29.01.20

Wegen den schlechten Wetterverhältnissen und der nicht angepassten Geschwindigkeit landete kurz nach Mitternacht ein 28-jähriger Audi-Fahrer zunächst in der Leitplanke und danach in der Wiese. Die B27 in Richtung Rottweil war aufgrund eines Schneegestöbers glatt, als kurz vor Abfahrt zum Messegelände die Räder der A8-Limousine wegen zu hohem Tempo die Haftung und der Autofahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zurück blieben 2.000 Euro Schaden an der Leitplanke und 9.000 Euro am Auto. Darüber hinaus erwartet den Unglücksfahrer noch ein Bußgeld.

