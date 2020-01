Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Beifahrertür lädiert und abgehauen 27.01.2020

Schramberg (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Schramberg nachdem ein Unbekannter am Montag in der Josef-Andre-Straße zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr einen grauen Mazda lädierte. Dieser parkte neben dem dortigen Orthopädiegeschäft und wurde an der hinteren rechten Türe vermutlich von einem rangierenden Fahrzeug touchiert. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro und machte sich aus dem Staub. Die Polizei Schramberg sucht Zeugen unter 07422 2701-0.

