Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen) Diebstahl in Schmuckgeschäft 28.01.2020

St.Georgen (ots)

Eine Goldkette im niedrigen vierstelligen Wert hat ein bislang unbekannter Dieb am Dienstagnachmittag in einem Schmuckgeschäft mitgehen lassen. Der Mann betrat gegen 16.00 Uhr den Laden und gab vor, sich für mehrere Schmuckstücke zu interessieren. Im Verlauf des Gesprächs gelang es ihm, die Goldkette unbemerkt an sich zu nehmen. Etwa zehn Minuten nachdem der Mann das Geschäft verlassen hatte, bemerkte der Verkäufer den Diebstahl und informierte die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell