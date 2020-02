Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch am Einfamilienhaus- Täter dringen durch Keller ein

Vlotho (ots)

(sls) In der Zeit von Dienstagabend (4.2.) um 21.45 Uhr bis zum Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch auf dem Paterberg. Unbekannte Täter drangen in der Nacht vermutlich durch eine Außentür zum Keller in das Wohnhaus ein. Aus dem Haus entwendeten sie die Geldbörsen der Bewohner. Eine der Geldbörsen war schwarz und von der Marke Fossil und bei der anderen Geldbörse handelt es sich um eine schwarze Lederbörse. In beiden befanden sich persönliche Papiere der Geschädigten. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes aufgefallen, oder kann Angaben zum Einbruch machen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell