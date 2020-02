Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten in Tankstelle- Täter beschädigt Mobiliar

Herford (ots)

sls) An der Mindener Straße in Herford kam es am Freitagabend (7.2.) gegen 23.50 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter und einer unbekannten Person. Der Täter warf einen Kaffeemaschine und einen CD-Player zu Boden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Streitigkeiten und informierte die Polizei, weil der Tatverdächtigte den Angestellten bereits körperlich angriff, an der Oberbekleidung festhielt und lauthals Beleidigungen aussprach. Der Mitarbeiter schaffte es noch den Unbekannten von weiteren Tathandlungen abzuhalten, bevor dieser dann das Tankstellengelände verließ und in Richtung Innenstadt flüchtete. Der Mitarbeiter wurde durch Auseinandersetzung leicht verletzt. Der flüchtende Täter wird beschrieben auf ca. 190cm groß, dunkle Haare, hatte eine kräftige Statur, und einen 3-Tage Bart. Er trug dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zur Auseinandersetzung oder dem flüchtenden Täter machen können, sich mit der Polizei Herford (05221-8880) in Verbindung zu setzen.

