Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Überfall auf Supermarkt- Zweiter Täter konnte festgenommen werden

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Dienstabend (21.1.) wurde ein Supermarkt an der Elsestraße in Kirchlengern überfallen. Die bewaffneten Täter drangen in den Markt ein, wo sich noch drei Kunden und zwei Angestellte aufhielten. Bei der anschließenden Fahndung konnte vor Ort einer der Täter im Nahbereich mit Hilfe des Polizeihubschraubers aufgefunden und festgenommen werden. Ein weiterer Täter blieb bislang flüchtig. Umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung von Spuren führten letztendlich zur Ergreifung des zweiten Täters. Dieser konnte am Flughafen in Hannover festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 47-jährigen aus Lübbecke, der zusammen mit dem bereits festgenommen 36-jährigen Lübbecker den Markt überfallen hat. Durch einen Richter wurde bereits Haftbefehl erlassen. In wie weit beide Täter noch für gleich gelagerte Straftaten in Frage kommen, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

