Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (659/2019) Autofahrerin von unbekanntem Radfahrer genötigt - Polizei ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Papenberg / An der Lutter Freitag, 06. Dezember 2019, gegen 08.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Weil ein unbekannter Fahrradfahrer am letzten Freitag (06.12.19) eine Autofahrerin genötigt haben soll, hat die Polizei Göttingen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Der Vorfall soll sich gegen 08.30 Uhr in der Göttinger Straße Am Papenberg abgespielt haben.

Den Schilderungen der Frau zufolge, wollte sie mit ihrem grauen Peugeot nach links auf die B 27 (An der Lutter) abbiegen, als sie plötzlich ein in gleicher Richtung fahrender unbekannter Radfahrer am Weiterfahren gehindert habe, indem er sein Fahrrad vor ihrem Auto quer gestellt und in aggressiver Weise auf sie zugegangen. Der Mann habe auf ihren Wagen eingeschlagen, seine Finger dann in die geöffnete Scheibe der Fahrertür gekrallt und sie angeschrien. Kurz darauf sei er dann in Richtung des Uni-Nordbereichs weitergefahren. Die 52-Jährige fuhr nach dem Vorfall sofort zur Polizeidienststelle und erstatte Anzeige.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlank, kurze dunkle Haare, Brille, westeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit Jeans, Fleecejacke, Stirnband und Handschuhen.

Die Polizei Göttingen ermittelt in dem Fall und ist deshalb auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell