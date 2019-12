Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (656/2019) "Beratungsoffensive für wirksamen Einbruchschutz" am 11. Dezember 2019 in Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Am kommenden Mittwoch, 11. Dezember 2019, findet um 18.00 Uhr eine kostenlose Einbruchschutzveranstaltung der Polizeiinspektion Göttingen im Polizeidienstgebäude in der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende statt.

Einbruchschutzexperte Marko Otte informiert bei der Veranstaltung über aktuelle Tatbegehungsweisen und gibt viele sinnvolle Tipps, wie man sich vor Einbrüchen ins traute Heim wirksam schützen kann. Der Beauftragte für Kriminalprävention hat außerdem ausgewählte Schaustücke und themenbezogenes Informationsmaterial zum anschließenden Mitnehmen im Gepäck. Unterstützt wird er hierbei durch kompetente Netzwerkpartner. Die sogenannten Errichter-Unternehmen sind durch das Landeskriminalamt geprüft und zertifiziert und stehen Interessierten ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Die Beratungen sind neutral und kostenlos. Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell