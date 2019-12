Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (655/2019) Unfallflucht und Beleidigung in der Königsallee

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsallee Freitag, 29. November 2019, gegen 07.50 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Nach dem Besuch in der Volksbank in der Göttinger Königsallee, wollte ein unbekannter Mann auf sein Fahrrad steigen und weiterfahren. Hierbei stieß er jedoch mit seinem Rad gegen einen grauen Kia Ceed, welcher links neben dem Eingang geparkt war. Der Kia wurde hierbei an der Frontstoßstange beschädigt.

Der Fahrzeugführer, ein 57 Jahre alter Mann aus Göttingen, saß zum Unfallzeitpunkt noch im Wagen, sodass er den Vorfall mitbekam und den Verursacher darauf ansprach. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Kia-Fahrer vom Unfallverursacher beleidigt wurde. Als der 57-Jährige daraufhin die Polizei verständigte, entfernte sich der Radfahrer in Richtung Söhlwiese.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. November 2019, gegen 07.50 Uhr.

Der unbekannte Radfahrer soll mit einer Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Weitere Angaben zu ihm können nicht gemacht werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

