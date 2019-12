Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (652/2019) Brandanschlag auf Göttinger Amtshaus - Ermittlungen der SOKO gehen weiter, Flyeraktion soll Hinweise erbringen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Knapp zwei Wochen nach dem Brandanschlag auf das Göttinger Amtshaus (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 635, 636 und 638 vom 25.11.19) fehlt von den Tätern weiter jede Spur. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen diente bei der Tatausführung vermutlich Kraftstoff als Brandbeschleuniger. Das zerstörerische Feuer war in den frühen Morgenstunden des 25. November im rückwärtigen Bereich des historischen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich schnell bis auf das Treppenhaus ausgebreitet. In der Folge entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Nur kurz danach tauchte im Internet ein Bekennerschreiben auf. Die Verantwortlichen für den Anschlag werden deshalb nach wie vor in der linksextremen Szene gesucht. Bei ihren weiteren Ermittlungen ist die Polizei unbedingt auch auf die Beobachtungen von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Ermittler der eingerichteten Sonderkommission haben deshalb am Donnerstagnachmittag (05.12.19) in den Straßen rund um den Tatort Hinweisblätter (siehe Anlage) in die Briefkästen der Wohnhäuser gesteckt und in Geschäften sowie öffentlichen Gebäuden ausgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen rund um die Uhr unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. (1257 Z.)

