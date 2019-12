Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (651/2019) Unbekannte stehlen halbe Löwenkopf-Türklinke in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Marktstraße Samstag, 30. November 2019, gegen 14.00 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Im Eingangsbereich eines Hotel-Restaurants in der Duderstädter Marktstraße haben Unbekannte am vergangenen Samstag (30.11.19) eine Hälfte einer markanten Löwenkopf-Türklinke (Foto zeigt die verbliebene Hälfte) gestohlen. Die Tat ereignete sich vermutlich am Nachmittag gegen 14.00 Uhr. Nach Angaben einer Mitarbeiterin verließen zu diesem Zeitpunkt ein ca. 50 bis 60 Jahre alter Mann und eine ca. Mitte 30 Jahre alte unbekannte Frau das Restaurant. Beim Öffnen der Außentür löste sich offenbar von selbst das komplette Klinkenpaar und fiel zu Boden. Durch das Herabfallen des innenliegenden Klinkenteils wurde die Angestellte auf das Geschehen aufmerksam und ging sogleich nach draußen, um die andere Hälfte aufzuheben. Die jedoch war unauffindbar. Der Wert des markanten Stückes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob die beiden unbekannten Restaurantgäste für den Diebstahl in Betracht kommen, steht nicht fest. Der unbekannte Mann soll nach Aussagen der Zeugin ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein und schulterlanges, schwarzgrau gelocktes Haar und einen Dreitagebart getragen haben. Seine Begleiterin wird als ca. 165 cm groß mit schulterlangen, schwarzen Haaren beschrieben. Beide seien ungepflegt gewesen. Die Polizei Duderstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der 05527/98010 entgegen. (1382 Z.)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell