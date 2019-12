Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ: (653/2019) Verkehrsunfall, mehrere beteiligte PKW, mehrere Leichtverletze, Autobahn Rtg.Norden vorübergehend gesperrt

Göttingen (ots)

Göttingen(ots)-08.12.2019, 20.40 Uhr, Gemarkung Holtensen, zwischen AS Göttingen/Nord und AS Nörten-Hardenberg Mengershausen(boe)-Es kommt aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW. Dabei werden mindestens vier Insassen leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten, Bergung sowie Reinigung der Fahrbahn ab 20.50 Uhr vorübergehende Vollsperrung der Fahrbahn und Ableitung des Verkehrs ab AS Göttingen/Nord über die "U7". Zur Zeit eingesetzt sind Rettungsdienste sowie "VIA"-Niedersachsen.

Es wird nachberichtet.

