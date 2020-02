Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bewaffneter Raubüberfall

Vlotho (ots)

(hd) Am Sonntag (16.02.2020) überfielen bislang unbekannte Täter um 05:35 Uhr an der Mindener Straße in Vlotho den Fahrer eines Kleintransportes. Dieser wurde unter Vorhalt von Schusswaffen dazu gezwungen, Wertgegenstände auszuhändigen. Die Täter entfernten sich anschließend mit einem schwarzen Pkw (vermutlich der Marke BMW) vom Tatort. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 entgegen.

