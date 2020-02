Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle der Polizei- Junger Fahrzeugführer unter BTM-Einfluss

Vlotho (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Sonntag (16.2.) führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle an der Herforder Straße in Vlotho durch. Gegen 21.50 Uhr fiel den Beamten der Fahrer eines Ford Ka auf, der mit seinem Pkw auf ein Tankstellengelände an der Herforder Straße fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Fahrzeug wurden weitere kleine Mengen von Cannabis aufgefunden. Dem Ford-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Weiterfahren untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss.

