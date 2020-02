Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall in Herringhausen- Drei Fahrzeuge beschädigt

Enger (ots)

(sls) Am Montagmorgen (17.2.) kam es auf der Herforder Straße in Herringhausen zu einem Unfall bei dem zwei Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Eine 22-Jährige aus Enger war gegen 07.40 Uhr mit ihrem Fiat auf der Herforder Straße in Richtung Herford unterwegs. Direkt vor der 22-Jährigen fuhr ein 42-Jähriger aus Bielefeld mit seinem schwarzen BMW und davor befand sich noch ein Toyata-Fahrer aus Herford. In Höhe der Hausnummer 270 musste der 41-jährige Toyota-Fahrer verkehrsbedingt anhalten und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Der Bielefelder nahm das Abbremsen rechtzeitig war und hielt direkt hinter dem Toyota an. Die Fiat-Fahrerin bemerkte jedoch die vor ihr bereits stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dieser wurde durch die Kollision dann noch nach vorne gegen den Toyota geschoben. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungswagen in ein Bünder Krankenhaus verbracht werden. Auch der BMW-Fahrer klagte über Schmerzen im Kniebereich und wird ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Mit Unterstützung der Feuerwehr Enger wurde die Unfallstelle aufgrund auslaufender Betriebsmittel abgestreut. Die Unfallstelle musste für alle Maßnahmen bis ca. 09.00 Uhr halbseitig gesperrt werden.

