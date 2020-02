Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Täter hebeln Fenster am Burö auf

Kirchlengern Quernheim (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (19.02.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Alten Quernheimer Straße ein. Die Einbrecher beschädigten zunächst den Maschendrahtzaun des befriedeten Geländes und später ein Fenster, durch welches sie einstiegen. Im inneren des Gebäudes brachen sie noch eine Lagertür auf. Der Schaden wird mit mindestens 1.000.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

