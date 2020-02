Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter beim Rollerdiebstahl erwischt- Polizeibeamtin beim Widerstand verletzt

Herford (ots)

(sls) Eine aufmerksame Zeugin meldete sich am Dienstagabend (18.2.) gegen 18.50 Uhr auf der Polizeileitstelle und informierte die Beamten über einen möglichen Rollerdiebstahl im Bereich der Halberstädter Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Nahbereich eine Gruppe von sechs Personen mit zwei Rollern feststellen. Bei der anschließenden Überprüfung gelang einigen Personen die Flucht. Bei dem Versuch zwei Personen an der Flucht zu hindern, schlug einer der Täter einer der Polizeibeamtinnen mit der Hand so stark ins Gesicht, dass diese das Weglaufen der Personen nicht mehr verhindern konnte. Eine Überprüfung der beiden zurückgelassenen Roller vor Ort ergab, dass einer der Roller als gestohlen gemeldet wurde. Bei dem zweiten Roller müssen die Eigentumsverhältnisse noch geklärt werden. Beide Fahrzeuge wurden für weitere Ermittlungen zunächst sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten durch eingesetzte Beamte im Nahbereich zwei der flüchtenden Personen angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass beide an den Rollerdiebstählen und an der Körperverletzung zum Nachteil der Polizeibeamtin beteiligt waren, wurden sie für die weiteren Ermittlungen vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Herford verbracht. In wie weit die Täter für weitere gleichgelagerte Rollerdiebstähle in Betracht kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell