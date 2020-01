Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe brechen in Rohbau ein

Heinsberg-Unterbruch (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. Januar (Freitag) und dem 13. Januar (Montag) brachen bislang unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Wurmstraße ein. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

