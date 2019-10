POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Unfall - Gartenhaus aufgebrochen - Fahrzeugscheibe eingeworfen - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Fichtenau: Gestreift im Begegnungsverkehr

Auf der Hauptstraße in Wildenstein streiften sich am Montagabend um 20 Uhr zwei PKW. An einem Daimler-Benz eines 33-Jährigen und an einem Mazda eines 32-Jährigen entstanden dabei Schäden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro.

Oberrot: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 10:15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Lenker eines PKW BMW die Kreisstraße 2611, von einem Discounter kommend, in Richtung Rottalstraße. Diese wollte er in Richtung Eugen-Klenk-Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 67-jährigen LKW-Lenkers, welcher die Rottalstraße in Richtung Hausen befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der BMW-Lenker leicht und sein 27-jähriger Beifahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW rollt weg

Am Montag um 10:45 Uhr stellte ein 53-Jähriger seinen PKW Citroen auf einem Parkplatz am ZOB in der Salinenstraße ab. Hierbei vergaß der Fahrer einen Gang einzulegen, so dass das Fahrzeug sich selbstständig machte und rückwärts rollte. Hierbei prallte es gegen einen dort geparkten Opel Zafira. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Fahrzeugscheibe eingeworfen

Mit einem Stein wurde die linke hintere Scheibe an einem PKW Ford eingeworfen, welcher in der Kreuzbergstraße geparkt war. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr konnte durch Anwohner eine lärmende Personengruppe wahrgenommen werden, die eventuell dafür verantwortlich sein könnten. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Crailsheim: Fahrrad im Treppenhaus entwendet

Ein grünes Mountainbike Bulls Pusar, welches im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Julie-Pöhler-Straße abgestellt war, wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh entwendet. Das Rad, im Wert von etwa 350 Euro, war am Vorderrad mit einem Kettenschloss gesichert.

Crailsheim: Auffahrunfall

An der Abzweigung der B290 in Richtung Weipertshofen kam es am Montag um 13:35 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Ein 63-jähriger Lenker eines PKW Suzuki erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 45-jährige VW Golf-Lenkerin anhalten musste.

Crailsheim: Gartenhaus aufgebrochen

Im Bereich Roter Buck wurde zwischen Samstagabend, 23:30 Uhr und Sonntagfrüh, 10 Uhr ein Gartenhaus aufgebrochen. Aus dem Gartenhaus wurden eine grüne Stichsäge und eine grüne Flex der Marke Bosch, eine Gardena Wasserpumpe, eine schwarze Bohrmaschine und diverse Nägel und Schrauben entwendet. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 13 Uhr wollte ein 57-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz von der B14 nach links auf die K2576 abbiegen. Hierbei übersah er einen von links heranfahrenden Mercedes-LKW und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Mopedfahrer stürzt auf Birnenmatsch

Am Montag um 08:20 Uhr befuhr ein 17-jähriger Lenker eines Yamaha-Leichtkraftrades die Aspacher Straße. Der junge Kradlenker bremste sein Krad stark ab, so dass es auf der mit Birnenmatsch verunreinigten Straße ins Rutschen kam. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An seinem Moped entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Unfall

Bereits am Dienstag, 10.09.2019 ereignete sich in der Hessentaler Straße ein Unfall, bei welchem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker befuhr die Hessentaler Straße in Richtung Stadtwerke. Auf Höhe der Einmündung in den Kleincomburger Weg streifte er den in einer Parkbucht geparkten PKW Opel Meriva im Bereich des Seitenspiegels, sodass dieser abgetrennt wurde. Zudem schrammte der Unfallverursacher an dem geparkten Opel entlang, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Reh erfasst

Am Dienstag um 06:30 Uhr erfasste in 66-Jähriger mit seinem PKW Mercedes-Benz ein Reh, welches die B19 zwischen Bröckingen und Sulzbach-Laufen überqueren wollte. Das Reh wurde tödlich verletzt. Am, PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

