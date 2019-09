Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch mit Diebstahl von hochwertigem PKW - Hochzeitskorso - Unfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Wohnungseinbruch mit Diebstahl von hochwertigem PKW

Am Montag zwischen 00:05 Uhr und 07:35 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Haus in der Birkenstraße ein, indem zuvor eine Terrassentür aufgebrochen wurde. Im Haus wurde gezielt nach dem Schlüssel eines hochwertigen graphitgrauen Mercedes-Benz AMG GT 63 S mit dem amtlichen Kennzeichen KÜN-HL 21 gesucht und anschließend das Fahrzeug entwendet. Zudem wurden in der Wohnung noch zwei Mobiltelefone der Marke Samsung sowie etwa 900 Euro Bargeld gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder den Verbleib des entwendeten PKW nimmt die Kripo Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf-Unterrot: Hochzeitskorso

Am Samstag teilte gegen 17 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin einen Hochzeitskorso mit, bei dem auf der Landesstraße 1066 aus einem Fahrzeug heraus geschossen worden sei. Der Korso wurde in der Wilhelm-Taxis-Straße festgestellt, wo er die Fahrbahn blockierte. Es handelte sich um bis zu 30 Fahrzeuge, an den teilweise türkische Fahnen befestigt waren. Das betreffende Fahrzeug, aus dem geschossen worden sein soll, konnte identifiziert werden. Dieses und mehrere weitere Fahrzeuge wurden kontrolliert, etliche weitere PKW fuhren davon und konnten somit keiner Kontrolle unterzogen werden. In keinem der Fahrzeuge konnte eine Schusswaffe aufgefunden werden. Lediglich in einem Fahrzeug wurde ein Einhandmesser, dessen Führen nach dem Waffengesetz verboten ist, aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus Tankstellengelände

Aus einem Tankstellengelände wollte am Montag um 10:50 Uhr eine 22-jährige Toyota-Lenkerin auf die Blaufelder Straße ausfahren. Hierbei übersah sie einen VW Caddy eines 25-Jährigen und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz am ZOB in der Worthingtonstraße beschädigte am Freitag um 15:15 Uhr ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer einen daneben stehenden PKW Skoda. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Gaildorf: PKW rollt davon

Am Montag um 10 Uhr stellte eine 74-jährige Frau ihren PKW Toyota auf einem leicht abschüssigen Schotterparkplatz in der Schmiedstraße ab, ohne ihn richtig gegen das Wegrollen zu sichern. Der PKW rollte davon prallte gegen einen auf der Straße geparkten PKW Peugeot. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell