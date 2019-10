Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Als am Montagmorgen eine 25-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage der L 1080 im Bereich des Industriegebiets Streichhoffeld verkehrsbedingt anhalten musste, rollte gegen 7.15 Uhr ein vor ihr stehende Fahrzeug zurück und tuschierte den VW am linken Seitenspiegel sowie an der Fahrertüre. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Unfall beim Wenden

Ein Pkw-Lenker, der am Montag die Wiener Straße befuhr, bremste auf Höhe der Einmündung zur Luise-Hartmann-Straße sein Fahrzeug ab, um zu wenden. Beim Zurücksetzen kollidierte er mit einer heranfahrenden Fahrzeuglenkerin. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Ebnat: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Befahren der Thurn-und-Taxis-Straße kam eine 74-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Ford Kuga am Montagnachmittag gegen 12.40 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Dabei streifte die Fahrerseite eines anderen Fahrzeuges, das dadurch erheblich beschädigt wurde. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und musste durch Rettungskräfte behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Aalen: Unfall im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Friedhofstraße/Caroline-Fürgang-Straße übersah am Montag eine 64-jährige Opel-Lenkerin beim Abbiegen einen entgegenkommenden 88-jährigen Fahrzeuglenker, der mit seinem Pkw DACIA unterwegs war. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie die 53-jährige Beifahrerin in dem DACIA leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Riesbürg: Wildunfall

Mit einem die Fahrbahn der K 3305 querenden Reh kollidierte am Montagmittag ein Audi-Lenker, der von Kirchheim kommend in Richtung Riesbürg unterwegs war. Das Reh wurde dadurch getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Ellwangen: Radfahrer gestürzt

Am Montagabend stürzte gegen 23.30 Uhr ein stark alkoholisierter 65-jähriger Radfahrer von seinem Fahrrad, als er auf der Hermann-Weller-Straße unterwegs war. Er wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren an der Einmündung von der Hauptstraße in die Badgasse missachtete eine 50-jährige Opel-Lenkerin am Montag gegen 16 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen Audi-Lenkers und kollidierte mit diesem. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Als am Samstagmorgen ein 55-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem VW Golf gegen 6.10 Uhr aus einer Einfahrt auf die Dominikus-Debler-Straße einfuhr hielt er am linken Fahrbahnrand an, um einem unbekannten entgegenkommenden Pkw-Lenker die Durchfahrt zu ermöglichen. Dieser streifte dabei den Pkw des VW am hinteren rechten Kotflügel und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Wildunfall

Tödlich verletzt wurde am Montagabend ein Reh, als es gegen 23.10 Uhr die Fahrbahn der B 298 querte und von einem aus Richtung Spraitbach kommenden 59-jährigen Ford-Lenker erfasst wurde. Der Pkw war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Ford Mustang entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 39-Jähriger fuhr am Montag gegen 17.45 Uhr mit seinem Golf von der Parlerstraße in die Waldstetter Gasse ein. Dabei übersah er einen 29-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer unverletzt blieb und geringer Sachschaden entstand.

Schwäbisch Gmünd: Lkw gegen Pkw

In der Lorcher Straße fuhr am Montag ein 36-Jähriger mit seinem Lkw vom Fahrbahnrand an. Dabei stieß er die Beifahrerseite eines Mercedes, der von einer 61-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell