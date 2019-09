Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Ritterstraße 28.09.2019, 16.30 Uhr - 23.45 Uhr

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Ritterstraße eingebrochen und haben Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe erbeutet. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 23.45 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten auf das Grundstück und begaben sich an die Gebäuderückseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ins Innere des Hauses ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Nachdem sie etwas Bargeld erbeutet hatten flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05351/521-0.

