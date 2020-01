Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte entwenden Kraftstoff aus Arbeitsmaschine

Heinsberg-Randerath (ots)

Zwischen Samstag, 11. Januar, 15 Uhr, und Montag, 13. Januar, 7.30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Gelände einer Kies- und Sandgrube am Heerweg. Aus einer dort abgestellten Arbeitsmaschine zapften sie Dieselkraftstoff ab. Darüber hinaus beschädigten sie die Tankverschlüsse zweier weiterer Maschinen, gelangten in diesen Fällen jedoch offenbar nicht an den Kraftstoff. Entwendet wurden außerdem Getränke sowie Schuhe, welche sich in einem Baucontainer befunden hatten.

