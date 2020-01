Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonnen in Brand geraten

Heinsberg (ots)

Im Bereich Klostergasse/Hochstraße sind am Dienstag (14. Januar), gegen 0.35 Uhr, mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch welchen bereits Schaden an zwei angrenzenden Gebäuden auf der Hochstraße entstanden war. Auch auf der Bodenfläche hinterließ das Feuer Beschädigungen. Ob möglicherweise Brandstiftung die Ursache für den Vorfall war, ermittelt nun die Polizei.

