Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen nach Verkehrsunfall auf Parkplatz gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 5. Februar, auf dem Parkplatz des Allee-Centers an der Winkhausstraße sucht die Polizei nach dem flüchtigen Autofahrer und nach Zeugen. Gegen 6.35 Uhr wurde ein 32-jähriger Fußgänger von einem silbernen oder grauen Pkw angefahren und leicht verletzt, als er an der Einfahrt des Parkplatzes einen Zebrastreifen überquerte. Der etwa 70 Jahre alte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung des Parkplatzes fort. Bei dem Auto könnte es sich um einen VW oder Opel gehandelt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden. /bw

