Polizei Essen

POL-E: Essen: Couragierter Zeuge überwältigt gewalttätigen Mann - Möglicherweise verhindern Zeugen schlimmere Verletzungen - Kriminalpolizei ermittelt

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Mit einem Sprung aus einem Fenster aus einer Höhe von zirka 2 Metern und der anschließenden Überwältigung eines gewalttätigen Mannes (48) hat der Mitarbeiter (27) einer physiotherapeutischen Praxis gestern Abend (Donnerstag, 6. Februar) sicherlich schlimmere Verletzungen einer Essenerin verhindert. Gegen 19:50 Uhr entsendete die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen zur Rosastraße, nachdem ein Zeuge (41) einen gewalttätigen Übergriff auf eine am Boden liegende Frau (49) beobachten konnte. Noch während des Telefonats mit der Einsatzleitstelle schritt der aus dem Fenster gesprungene 27-Jährige couragiert ein und hielt mit Unterstützung weiterer Zeugen (25/40) den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich die 49-jährige Essenerin mit einem Beutel voller Glasflaschen zu einem Altglascontainer, als ihr der spätere Angreifer entgegenlief. Unvermittelt brachte er sie gewaltsam zu Boden, schlug dann mit einem Stein und kurz darauf mit einer leeren Glasflasche mehrfach in Richtung des Kopfes ein. Die lautstarken Hilferufe hörte der Mitarbeiter der Praxis, stoppte die Behandlung einer Patientin, erkannte durch das mittlerweile geöffnete Fenster die hilflose Lage der Frau, sprang daraufhin aus dem Fenster und überwältigte den Angreifer. Weitere Anwohner, die ebenfalls die Hilferufe hörten, unterstützten den 27-jährigen und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Beamten fest. Währenddessen kümmerten sich weitere Mitarbeiter der Praxis um die angegriffene und verletzte Frau. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Glücklicherweise scheint es bei der Attacke nicht zu schwerwiegenden Verletzungen gekommen zu sein. Das schnelle Eingreifen hat sicherlich schlimmere Verletzungen verhindert. Der 48-Jährige polizeibekannte und wohnungslose Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei lobt das Verhalten aller Beteiligten! Keiner der Zeugen hat weggeschaut, sondern sie sind augenblicklich tätig geworden! (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell