POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unbekannte versuchen Kupferkabel zu stehlen und brennen zuvor Isolierung ab - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag Kupferkabel aus einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Waldhof zu entwenden. Gegen vier Uhr am Montag wurde durch eine Zeugin festgestellt, dass aus dem Gebäude im Freien Weg dunkler Rauch austrat und verständigte Feuerwehr und Polizei. Der Brandherd konnte durch die Feuerwehr rasch im Fahrradkeller des zum Abriss stehenden Gebäudes lokalisiert und gelöscht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren Unbekannte Stunden zuvor in das Gebäude eingedrungen und hatten in sämtlichen Räumen die Kupferkabel gesammelt und im Fahrradkeller aufgeschichtet. Anschließend hatten sie offenbar die Kabel entzündet, um die Isolierung anzubrennen und hatten sich wieder von der Örtlichkeit entfernt.

Da das Gebäude leersteht und in Kürze abgerissen werden soll, ist kein Sachschaden entstanden.

Die weiteren Ermittlungen der Polizeireviers Mannheim-Sandhofen bezüglich des Brandes und Verdachts des versuchten Diebstahls von Buntmetall dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

