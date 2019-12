Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Irrtum setzt Gartenhütte in Brand

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10.20 Uhr bemerkten Anwohner der Schillerstraße aufsteigenden Rauch und Flammen ausgehend von einer Gartenhütte und verständigten hierauf die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim und der Polizei stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit 16 Mann im Einsatz und hatte den Brand schnell gelöscht. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Eigentümer kurz zuvor seinen Ofen befeuert hatte. Da der hierfür verwendete Holzscheit jedoch nicht richtig brannte, legte er ihn in der irrtümlichen Annahme er sei "kalt" wieder zurück in die Gartenhütte, in welcher er Brennholz lagerte. An der Gartenhütte entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Eine Gefahr, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen bestand zu keinem Zeitpunkt. Verletzt wurde niemand.

